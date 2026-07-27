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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Wohnmobil-Aufbruch

Wathlingen (ots)

In den vergangenen Wochen ist es in Wathlingen zum Aufbruch eines Wohnmobils gekommen. Dieses stand auf einem Grundstück in der Straße "Triftweg". Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 11.07.2026 und Sonntag, 26.07.2026 gewaltsam Zugang zu dem Wohnmobil der Marke Fiat. Anschließend bauten sie diverse Autoteile aus, darunter ein Bedienelement und entfernten sich wieder. Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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