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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Celle (ots)

Gestern Mittag ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-Jähriger war mit seinem Mercedes gegen 12 Uhr auf der Nienburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße "Texas" verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem Fahrradständer und einem Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug dann an einer Leitplanke auf einer Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 3.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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