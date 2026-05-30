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POL-WI: +++Fahrzeugbrand an Tankstelle+++

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Wiesbaden (ots)

(Re) Zum Mittag des Samstag den 30.05.2026 um 12:07 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand eines Personenkraftwagens auf der Tank- und Rastanlage Medenbach West bei dem Sachschaden, aber kein Personenschaden entstand.

Am Samstag den 30.05.2026 gegen 12 Uhr wurde die Autobahnpolizei Wiesbaden aufgrund eines brennenden Opel Astras mit deutscher Zulassung auf der Rastanlage Medenbach West an der A3 Richtung Frankfurt alarmiert. Die 40-jährige Fahrerin des PKW hatte auf der Autobahn Rauch bemerkt, der aus ihrem Auto kam und war rechtzeitig abgefahren, bevor das Auto Feuer fing. Ersthelfer an der Rastanlage unterstützten beim Löschen des PKW bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr der Stadt Wiesbaden, die den Brand endgültig löschte. Die Autofahrerin sowie ihre zwei minderjährigen Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht, sie wurden jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Die Rastanlage war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt und ein in der Nähe des brennenden Autos parkender LKW musste weggefahren werden, um ein Übergreifen des Brands zu verhindern. Am Opel Astra entstand Totalschaden. Grund für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

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