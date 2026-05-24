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POL-WI: ++Polizei stoppt Autokorso auf der A3 zwischen Limburg und Niedernhausen++

Wiesbaden (ots)

(Sc) Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagnachmittag des 24.05.2026 um 14:53 Uhr auf der A3 bei Limburg einen türkischen Autokorso, bestehend aus circa 20-30 Fahrzeugen, der alle drei Fahrstreifen nutzte und so den Verkehr behinderte.

Der Polizei wurden um 14:53 Uhr mehrere hochwertige Fahrzeuge gemeldet, die als Autokorso die A3 in Richtung Frankfurt befuhren. Auffällig waren türkische Flaggen an vielen der Fahrzeugen angebracht. Die ca. 30 Fahrzeuge fuhren bei Limburg auf die A3 Richtung Frankfurt auf und nutzten sofort alle drei Fahrstreifen, so dass andere Verkehrsteilnehmer den Korso nicht überholen konnten. So fuhren die Fahrzeuge über mehrere Kilometer mit ungefähr 80 km/h bis nach Niedernhausen, wo sie dann von mehreren Funkwagen der Autobahnpolizei Wiesbaden erwartet wurden.

Mehrere Fahrzeuge konnten durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrer der Autos erwartet nun ein Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Bei den Fahrern der angehaltenen Fahrzeuge handelte es sich um Männer verschiedener Altersstrukturen mit deutsch-türkischer Herkunft. Den Grund für den Korso bezeichnete man lediglich als "Fest", die Aufmachung der Autos deutete aber auf einen Hochzeitskorso hin.

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