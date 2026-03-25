Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Appeldorn im Zeichen von 100 Jahren Gemeinschaft

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Im festlichen Rahmen ihres traditionellen Kameradschaftsabends blickt die Löscheinheit Appeldorn der Freiwillige Feuerwehr Stadt Kalkar in diesem Jahr auf ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre gelebte Gemeinschaft und Einsatzbereitschaft - oder anders gesagt: 36.500 Tage im Dienst für die Menschen.

Wie in jedem Jahr begann die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Kirchgang, der den Auftakt bildete. Im Anschluss stand der Abend ganz im Zeichen der bewegten Geschichte der Feuerwehr. In einem Rückblick wurde deutlich, welche Herausforderungen in den letzten 100 Jahren gemeistert wurden - von Kriegen und Pandemien bis hin zu zahlreichen Einsätzen im Alltag. Gleichzeitig wurde der Fortschritt gewürdigt: ein neues Gerätehaus, moderne Fahrzeuge und stetig weiterentwickelte Technik prägen heute das Bild der Feuerwehr.

Doch trotz aller Veränderungen, so wurde mehrfach betont, bleibt eines unverändert im Mittelpunkt: der Mensch. Ein besonderer Dank galt daher nicht nur den aktiven Kameradinnen und Kameraden, sondern auch deren Partnerinnen und Partnern, die oft im Hintergrund unterstützen und einen unverzichtbaren Beitrag leisten.

Als besonderer Gast konnte unter anderem Hilla Heien aus Kehrum begrüßt werden, die als Vertreterin der zweiten Generation die enge Verbundenheit zur Feuerwehr unterstrich.

Ein wichtiger Bestandteil des Abends waren zudem Beförderungen und personelle Veränderungen: Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Stefan Meisters und Marvin Spielmann befördert. Zum Unterbrandmeister wurde Lukas Matenaer, zur Unterbrandmeisterin Lea Marie Bücken und Sabine Halfar befördert.

Veränderungen gab es auch in der Führung der Löscheinheit. Maurice Bücken übernimmt künftig die Leitung der Löscheinheit. Unterstützt von zwei Stellvertretern, Daniel Hegmann und Jan Bauhuis.

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war die Würdigung von Roland Matenaer, dem Leiter der Feuerwehr Kalkar und Mitglied der Löscheinheit Appeldorn, der auf 40 Jahre aktiven Dienst zurückblickt. Sein Werdegang spricht für sich: Schon früh durch seinen Vater zur Feuerwehr gekommen, prägte er seit 1994 als Einheitsführer in Appeldorn maßgeblich das Geschehen. Ab 2014 war er stellvertretender Leiter der Feuerwehr, bevor er 2020 die Leitung übernahm. Neben der Kameradschaft lag ihm besonders das neue Gerätehaus am Herzen, für dessen Umsetzung er unzählige Stunden investierte.

Die neue Einheitsführung stellte im

Laufe des Abends die Bedeutung der Kameradschaft in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Für eine humorvolle Note sorgte daher die Verleihung des neuen Wanderpokals "Der Goldene Florian", der künftig an besonders zuverlässige Kameradinnen und Kameraden vergeben wird. Erster Preisträger ist Torsten Spielmann. Auch das besondere Engagement von Thomas Trienekens ist zu erwähnen, der deshalb offiziell zum Obergetränkewart inklusive eigens für ihn angeschafften Schulterklappen ernannt wurde. Im Anschluss klang der Abend in geselliger Runde mit einer Verlosung aus.

Wer die Feuerwehr der Stadt Kalkar einmal selber erleben möchte: Am 2. Mai lädt die Löscheinheit Appeldorn zur Beach-Party zu ihrem 100 jährigen ein, die Löscheinheit Kalkar Mitte zum 100 jährigen am 11. Juli, gefolgt vom Stadtfeuerwehrfest am 10. Oktober.

Mit Blick in die Zukunft wurde deutlich: Die Freiwillige Feuerwehr ist bereit für die nächsten 100 Jahre - gemeinsam und engagiert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell