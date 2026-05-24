PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss/ Festnahmeort Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 20:00 Uhr wurde bei der Polizei Frankfurt über Notruf ein silberfarbener Opel Corsa mit WI- Kennzeichen gemeldet, der offensichtlich unfallbeschädigt die BAB 66 in Richtung Rüdesheim zwischen dem Krifteler Dreieck und der Anschlussstelle Hattersheim befuhr.

Durch eine Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden wurde der Opel in Höhe der Anschlussstelle Wallau fahrend festgestellt. Der Fahrer des Opel missachtete mehrfach die Anhaltaufforderungen der Polizei und setzte seine Fahrt in Richtung Rüdesheim fort. An der Anschlussstelle Erbenheim verließ der Opel Corsa die Autobahn und fuhr auf der B455 in Richtung Wiesbaden Stadtmitte weiter. In der Frankfurter Straße kurz vor der Einmündung zur Rheinstraße hielt der Fahrer des Corsa dann an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Die Polizeibeamten konnten die Beifahrertür öffnen, den Fahrzeugschlüssel abziehen und den Fahrer im Anschluss festnehmen. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde zwecks Blutentnahme festgenommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Das Fahrzeug wies ringsherum frische Unfallschäden auf. Die Vorderräder standen auch während der Nachfahrt durch die Polizei in V-Position. Der Unfallort ist unbekannt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallort oder zur Fahrweise des silberfarbenen Opel Corsa mit WI- Zulassung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0611 / 345-4140, bei der Autobahnpolizei Wiesbaden zu melden.

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