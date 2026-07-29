Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kühe in Eversen ausgebüxt

Eversen (ots)

In Eversen sind in der vergangenen Nacht mehrere Kühe aus ihrem Stall ausgebüxt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 01:20 die freilaufenden Tiere auf der Dorfstraße mitgeteilt. Kurz zuvor hatte sich bereits ein Anwohner aus der Straße "Heideweg" gemeldet, weil er mehrere Rinder in seinem Garten hatte. Insgesamt waren zirka 30 Rinder ausgebüxt. Nachdem der Halter erreicht werden konnte, lockte dieser die Tiere mit einem Futterwagen gegen 02:45 Uhr wieder zurück in ihre Behausung. Bei der Zählung wurde festgestellt, dass eines der Tiere noch fehlte, dieses wurde gegen 07 Uhr auf dem Radweg an der L 240 zwischen Altensalzkoth und Eversen von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet. Auch dieses Tier fand schließlich unter Begleitung den Weg zurück zu den anderen. Verletzt wurden niemand, Schäden sind nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls nicht entstanden.

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