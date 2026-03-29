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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 27.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.03.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Führer eines Pkw ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Celle/ OT Neuenhäusen - Am späten Freitagabend fiel Polizeibeamten im Celler Stadtgebiet ein Fahrzeug auf, das von einem heranwachsenden Mann aus Nordrhein-Westfalen geführt wurde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug, welches nach Angaben des Fahrers einem Freund gehören soll, nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Zudem gab der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an, um zu verschleiern, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Auf der Dienststelle konnten die tatsächlichen Personalien des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel, sowie die angebrachten Kennzeichen sicher. Es wurden Strafverfahren bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Wasserrohrbruch im Stadtteil Heese

Celle/ Heese- Am Samstagmorgen wurde der Austritt einer größeren Wassermenge im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Rings gemeldet. Dort sei es vermutlich zu einer Beschädigung einer Wasserleitung gekommen. Aufgrund der Gefahr einer Unterspülung der Fahrbahn wurde die Fahrbahn des Wilhelm-Heinichen-Rings zwischen der Marienwerderallee und dem Krähenberg gesperrt. Die Sperrung und Arbeiten in diesem Bereich dauern an.

Veranstaltung "Lokalrunde" in der Innenstadt

Celle/ Innenstadt- Am Samstagabend fand die erste Veranstaltung des Konzepts "Lokalrunde" in der Celler Innenstadt statt. Trotz der großen Besucheranzahl verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss in Hambühren

Hambühren- In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel der Polizei Wietze um 00:00 Uhr ein grüner PKW VW Golf auf, welcher die B214 in Hambühren in Richtung Wietze befuhr. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnte aus dem Fahrzeug deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Der 23-jährige Fahrzeugführer willigte einem freiwilligen Drogenschnelltest ein, welcher positiv auf THC und Kokain ausfiel. Bei dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogeneinflusses sowie einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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