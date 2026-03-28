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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wasserrohrbruch im Stadtteil Heese

Celle-Heese (ots)

Celle-Heese Aufgrund eines mutmaßlich größeren Schadens an einer Wasserleitung laufen derzeit Absperrmaßnahmen im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Rings. Betroffen ist die Fahrbahn des Wilhelm-Heinichen-Rings zwischen der Marienwerderallee und der Welfenallee. Aufgrund der Gefahr einer Unterspülung der Fahrbahn muss der Bereich gesperrt bleiben. Mehrere Haushalte sind aktuell bereits ohne Wasserversorgung. Wie lange die Reparatur- und Sperrmaßnahmen andauern, ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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