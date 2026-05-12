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POL-SH: Himmelfahrt: Landespolizei Schleswig-Holstein im Einsatz für einen friedlichen Feiertag

Kiel (ots)

Donnerstag ist Himmelfahrt, landläufig auch als "Vatertag" bekannt. Insbesondere Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden, oftmals kinderlos, begehen diesen Tag mit Ausflügen und Veranstaltungen an öffentlichen Plätzen. Die Landespolizei Schleswig-Holstein ist wie in den Vorjahren darauf eingestellt und wird an Himmelfahrt im gesamten Landesgebiet mit verstärkten Kräften im Einsatz sein.

Die Feierlichkeiten an Himmelfahrt fallen regelmäßig durch Musik in Kombination mit dem Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln auf. Der Großteil dieser Feiern bewegte sich in den vergangenen Jahren dabei in einem zwar ausgelassenen, aber in der Regel von Vernunft und Rücksicht geprägten Rahmen. Erfahrungsgemäß kann der erhöhte Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln jedoch dazu führen, dass es zu Konflikten zwischen Gruppen, Sachbeschädigungen oder Gefahrensituationen kommt.

Als Landespolizei Schleswig-Holstein werden wir grundsätzlich für alle notwendigen Anfragen ansprechbar sein und die Einsätze mit dem notwendigen Maß an Abgewogenheit wahrnehmen. Wo immer möglich, wird das Einschreiten der Polizistinnen und Polizisten kommunikativ ausgerichtet sein. Straftaten jeder Art, wie beispielsweise Sachbeschädigungen, Körperverletzungs- oder Diebstahlsdelikte, werden allerdings konsequent verfolgt.

Daher wird die Landespolizei Schleswig-Holstein mit verstärkter Präsenz in den Polizeidirektionen vertreten sein und jederzeit lageanpasst auf Einsatzanlässe reagieren. In den Fokus rücken bei der polizeilichen Arbeit dabei bekannte Schwerpunkte. Sollten sich im Laufe des Tages weitere Schwerpunkte herausstellen, werden wir flexibel reagieren.

Der Erfahrung nach dürften sich die Einsatzschwerpunkte auf folgende Bereiche konzentrieren.

- Kiel: Schrevenpark, Reventlouwiese, Kiellinie - Kreis Plön: Küstenbereiche, Schönberger Strand, Badestelle Trammer See - Kreis Stormarn: Schulzentrum Bargteheide, Feldfest Grönwohld - Kreis Herzogtum Lauenburg: Badestelle Lütauer See in Mölln, Elbinseln Geesthacht, Badestellen Müssen - Elmshorn: Flunkyball WM - Bad Segeberg: Großer Segeberger See - Lübeck: Drehbrückenplatz, Carlebach-Park - Kreis Ostholstein: Küstenbereiche, Bäderorte - Schleswig: Königswiesen - Süderbrarup/Kappeln: "Bollerwagenumzug" entlang der Bundesstraße 201 - Brokstedt: Lanz-Bulldog-Treffen

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und stellt nur eine Auswahl dar. Konkrete Angaben zu weiteren örtlichen Schwerpunkten können die Pressestellen der jeweiligen Polizeidirektionen geben.

Seit Ende 2024 ist das Mitführen von Waffen und Messern jeglicher Art umfangreich verschärft worden. Verbote erstrecken sich hierbei grundsätzlich auf den Personenfern- und nahverkehr, wie auch auf öffentliche Veranstaltungen. Auch wenn das Zusammentreffen beispielsweise in öffentlichen Parks oder an Badestellen keine öffentlichen Veranstaltungen im Sinne des Waffengesetzes darstellen, haben Waffen und Messer dort nichts zu suchen. In Kiel wurden zudem im April drei Waffenverbotszonen (https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/ordnung_sicherheit/waffenverbot.php) eingerichtet.

Als Landespolizei Schleswig-Holstein appellieren wir an alle Feiernden, keine Messer und Waffen mitzuführen und berauschende Mittel nur in Maßen zu konsumieren sowie für die An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

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