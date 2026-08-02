POL-NOM: Fahrraddiebstahl
Uslar (ots)
Fahrraddiebstahl
Uslar (reu.) 37170 Uslar, Bahnhofstraße, Fahrradständer am Bahnhof, Do., 30.07.2026, 13:15 Uhr - Sa. 01.08.2026, 13:15 Uhr
Im o.g. Tatzeitraum entwendeten bisher unbekannte Täter das Fahrrad einer 17-Jährigen aus Uslar. Das Fahrrad war am Fahrradständer am Bahnhof abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert.
Die Polizei Uslar ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Ihre Hinweise.
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