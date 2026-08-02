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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nicht zugelassenen Pkw im Straßenverkehr ohne Fahrerlaubnis bewegt

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar, Bahnhofstraße 24, So., 02.08.2026, 00:05 Uhr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar einen Pkw, welcher von einem 34-Jährigen aus Holzminden geführt wurde.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht zugelassen war. Die Landkreissiegel auf den angebrachten Kennzeichen waren gefälscht.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und das Pflichtversicherungsgesetz, sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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