Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof

Samstag, 01.08.2026, 21.30 -22.00 Uhr

Nörten-Hardenberg (Hep)

Ein 35 jähriger Mann aus Frankreich beschädigte gegen 21.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Nörten Hardenberg 2 PKW, indem er u.a. gegen einen PKW trat und bei einem anderen PKW die Antenne abriss. Nach kurzer Flucht, auch über die Bahngleise, konnte der Mann an der Bundesstraße 3 ergriffen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung (0,82 Promille) musste er einige Zeit in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

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