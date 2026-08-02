Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Traktor verursacht Verkehrsunfall mit Verletzten

Northeim (ots)

37186 Moringen, Landesstraße 547zwischen Lutterbeck und Fredelsloh Samstag, 01.08.2026, 22.10 Uhr

Moringen(Hep) - Am Samstag, 01.08.2026, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus der Gemeinde Südharz mit einem Traktor die L 547 aus Lutterbeck in Richtung Fredelsloh. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Fahrer mit dem Traktor auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden PKW VW, welcher von einer 62-jährigen Frau aus einem Moringer Ortsteil geführt wurde. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht werden. Weiterhin entstand ein Gesamtschaden von ca 11.500,- Euro

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