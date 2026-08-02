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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Straße "Am Bergbad" Samstag, 01.08.2026, 17.19 Uhr

Northeim (Hep) Am Samstag, 01.08.2026, gegen 17.19 Uhr wollte ein 61 jähriger Mann aus Northeim mit seinem PKW auf einem Parkplatz an der Straße "Am Bergbad" einparken. Beim Parkvorgang touchierte er einen geparkten PKW Mini. Beide PKW wurden hierbei leicht beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von ca 500,- Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die eingesetzte Streife aus Northeim wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,06 Promille. Dem Verursacher wurde auf der Polizeidienststelle in Northeim eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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