Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 31.07.2026; 11:00 Uhr - 13:15 Uhr

Am Freitag, den 31.07.2026, parkte eine 28jährige Frau aus Sievershausen, gegen 11:00 Uhr, ihren Pkw auf dem Parkplatz der Badeanstalt in Dassel. Als sie gegen 13:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter ihren Pkw an der hinteren Tür mittels spitzem Gegenstand zerkratzt hatte. Hierbei ist ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell