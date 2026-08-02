Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf; Kinder-Mountainbike von Grundstück entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 28.07.2026; 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

Am Dienstag, den 28.07.2026 erstattete eine 41jährige Einbeckerin Anzeige bei der Polizei, da das Mountainbike ihres Sohnes von ihrem Hausgrundstück am Wilhelm-Messerschmidt-Platz entwendet worden war. Ihr Sohn hatte das Fahrrad der Marke "TREK" gegen 14:00 Uhr vor dem Haus abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter sein Mountainbike im Wert von ca. 400,- Euro entwendet hatte. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Verbleib des blauen Mountainbikes machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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