Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen von einem Unfallort

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Sudheim, Unteres Tor

Freitag, 31.07.2026, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr

SUDHEIM (Hep) - Am Freitag, 31.07.2026, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr wurde ein PKW VW Lupo in grau/silber, der am Fahrbahnrand in der Straße "Unteres Tor" in der Northeimer Ortschaft Sudheim abgestellt war, durch einen anderen PKW auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wurde vermutlich aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes des verursachenden PKW hervorgerufen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca 500,- Euro. Der bisher unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen den unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet

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