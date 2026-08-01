Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Coffee with a Cop ist zum Anziehungspunkt für interessierte Bürger geworden

Einbeck (ots)

Einbeck; Marktplatz (Kr.) 01.08.2026; 10:15 Uhr - 13:45 Uhr

Am Samstag, den 01.08.2026, versammelten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck auf dem Marktplatz, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Trotz einer stattfindenden Trauung im angrenzenden Rathaus und Ferienzeit, fanden sich im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 13:45 Uhr ca. 100 - 120 Personen am Polizeistand ein, um am niedrigschwelligen Dialogverfahren mit der Polizei teilzunehmen. Alles was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, wurde bei einer Tasse Kaffee vorgetragen oder um Rat gefragt. Die ersten Bürgerinnen und Bürger fingen die Beamten bereits vor dem Start, auf dem Weg vom Hallenplan zum Marktplatz ab, da sie es nicht abwarten konnten, ihre Anfragen zu starten, bevor der Stand der Polizei überhaupt eingerichtet worden war. Andere kamen eben mal nur auf einen Kaffee vorbei um zu "schnacken" oder den vor Ort agierenden Polizeibeamten, PHK Krüger und PK Lochocki, ihren Dank für dieses Format auszusprechen. Manch einer bekam im Vorbeigehen Gespräche anderer Bürger mit den Beamten mit und beteiligte sich dann ebenfalls zunehmend mit an einer Gesprächsrunde. So fand auch zeitgleich ein reger Austausch unter den Interessierten unter Beteiligung der Polizei statt. Auch die "kleinsten Bürger" wurden von den Beamten beachtet und ihnen ermöglicht, sich in das vor Ort stehende Polizeifahrzeug zu setzen und dabei fotografiert zu werden, während Mama und Papa, bei einem Kaffee mit den Beamten plauderten. Als Themenschwerpunkt kristallisierte sich dieses Mal, neben anderen Themen, die "überhöhten Geschwindigkeiten in Wohngebieten" sowie illegale Straßenrennen und "Poser" zur Nachtzeit heraus. Wie beim letzten Termin, als vorgetragene Schwerpunkte in polizeiliche Maßnahmen mündeten und die Polizei mit verstärkten, gebührenpflichtigen Kontrollen reagierte, wurde den Bürgern zugesichert, dass auch das Thema Geschwindigkeit und "Poser" in nächster Zeit durch die Polizei verstärkt aufgegriffen wird. Im Rahmen von aktuell geplanten Geschwindigkeitsüberwachungen in der kommenden Woche im Stadtgebiet sowie einer im September anberaumten Verkehrssicherheitswoche der Polizei Einbeck, wird versucht, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und im Rahmen von engmaschigen Kontrollen umzusetzen. Am Ende der Veranstaltung hinterließ das Format "Coffee with a Cop" sowohl bei den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei den vor Ort agierenden Polizeibeamten, abermals einen sehr positiven Eindruck. Ein Ehepaar mittleren Alters brachte es genau auf den Punkt, "Polizei und Bürgernähe ist doch das, was sie sich wünschen würden und betonten, dass sie genau das in ihrer Stadt hier finden würden. Ende September sind die Polizeibeamten erneut mit einer Tasse Kaffee wieder für die Bürgerinnen und Bürger zum Dialog auf dem Marktplatz zu erreichen.

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