Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37581 Bad Gandersheim, Parkplatz am Gabionenhang, 29.07.2026, 05:35 Uhr. Am frühen Mittwochmorgen ist es auf dem Parkplatz am Gabionenhang in Bad Gandersheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Einbecker überholte auf dem Parkplatz zunächst einen Roller und fuhr anschließend weiter in Richtung Hildesheimer Straße. Aufgrund des Überholmanövers schnitt der 51-jährige in der Folge eine Linkskurve auf dem Parkplatz und kollidierte dort mit dem Pkw eines entgegenkommenden, 47-jährigen aus Lamspringe. Beide Fahrzeugführer sowie der 46-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten darüber hinaus fest, dass der 51-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf ca. 15000 Euro. Der Rollerfahrer und andere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

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