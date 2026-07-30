Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mähdrescher gerät in Vollbrand

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Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37574 Einbeck, zwischen den Ortschaften Erzhausen und Freden (Leine), 30.07.2026, 11:20 Uhr Aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum geriet ein Mähdrescher auf einem Feld nahe der L 487 am Donnerstagvormittag zwischen Erzhausen und Freden in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

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