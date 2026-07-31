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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Mühlenberg, Donnerstag, 30.07.2026, 18.30 - 20.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete am Donnerstagabend zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr das E-Bike eines 35-jährigen Mannes. Das E-Bike der Marke HAIBIKE im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages war mittels Faltschloss an einem Gartenzaun in der Straße Am Mühlenberg in Northeim angeschlossen.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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