Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führen eines PKW unter Betäubungsmittel - Einfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim,Westumgehung

Freitag, 31.07.2026, 10.56 Uhr

NORTHEIM (Hep) - Im Rahmen einer Streifenfahrt einer Funkstreife der Polizei Northeim wurde am Freitag, 10.56 Uhr, ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter, welcher mit seinem PKW auf der "Westumgehung Northeim" fuhr, angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten neurologische Auffälligkeiten bei dem 29-jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde schließlich auf der Polizeidienststelle in Northeim eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Er muss sich auch wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

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