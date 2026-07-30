Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierischer Ausflug Sechs Galloway-Rinder verlaufen sich

Kefferhausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Eichsfeld eine Herde Rinder auf der Straße zwischen Kefferhausen und Dingelstädt gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten letztendlich sechs Rinder fest, welche sich offenbar aus ihrem Gehege befreit und verirrt hatten. Die Meldung erging gegen halb vier Uhr morgens, was die Suche nach dem Tierhalter erheblich erschwerte. Erst einige Zeit später konnte der Verantwortliche ausfindig gemacht werden. Dieser kam vor Ort und nahm die Rinder wieder in seine Obhut.

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