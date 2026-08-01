Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße

Freitag, 31.07.2026, 11.00 Uhr

NORTHEIM (Hep) - Einer Funkstreife der Polizei Northeim fiel am Freitag, 11.00 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Northeim ein E-Scooter auf, der ohne gültige Versicherungsplakette unterwegs war. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers des E-Scooters aus Northeim stellte die Streife fest, dass tatsächlich keine Haftpflichtversicherung für den E-Scooter bestand. Weiterhin stellten die Beamten neurologische Auffälligkeiten bei dem 32-jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf Amphetamin, THC und Kokain. Dem Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Er muss sich weiterhin wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

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