Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu - Diepoldshofen

Unbekannter zerkratzt Autolack - Zeugensuche

Am Dienstag, in der Zeit von 08:30 bis 17:00 Uhr stellte der 36-jährige Geschädigte sein Auto auf dem Parkplatz des Jugendhauses im Postgässle ab. Bei Rückkehr zu seinem Pkw war der Lack an der Fahrerseite seines schwarzen Peugeot Rifter durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig zerkratzt worden. An dem Van entstand dadurch Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

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