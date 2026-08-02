Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stromkabel entwendet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) 27.07.2026 - 28.07.2026

In der Nacht von Montag, den 27.07.2027 bis Dienstag, den 28.07.2026, entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 90 Meter Stromkabel im Wert von 2.000,- Euro von einem frei zugänglichen Gelände, im Bereich der Gleise, der Verlängerung des Bahnhofes Salzderhelden. Die Tat wurde erst im Anschluss durch Auswertung einer Videoaufzeichnung bekannt. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel.05561-31310 zu melden.

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