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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw auf Tankstellengelände beschädigt und weggefahren, Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Im Zeitraum von Montag, den 27.07.2026 bis Freitag, den 31.07.2026, beschädigte ein Kunde der HEM-Tankstelle, vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug, einen auf dem dortigen Gelände abgestellten Pkw. Dieser war wegen einer Panne seitlich vom Tankstellengebäude geparkt worden. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben könnten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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