POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 28. Kalenderwoche

Waldweiler (ots) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 6:30 Uhr, traf eine Joggerin bei Waldweiler, im Waldgebiet Nähe Klink, auf einen mit zwei Messern bewaffneten 21-jährigen Mann. Die Frau wurde dabei nicht verletzt und konnte sich zu Fuß in Sicherheit bringen ohne, dass der Mann sich ihr weiter näherte oder sie verfolgte. Kräfte der Polizeiinspektion Hermeskeil konnte den Verdächtigen zunächst im Wald ...

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