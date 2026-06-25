Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit am Grillplatz

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Körperverletzung ermittelt die Polizei in Schwedelbach. An einem Grillplatz gerieten in der Nacht zu Donnerstag ein Jugendlicher und ein unbekannter Besucher miteinander in Streit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge provozierten sich die beiden Streithähne zunächst gegenseitig - dann schlug der Unbekannte dem 16-Jährigen ins Gesicht, wodurch der Junge eine Prellung der Nase erlitt.

Anschließend verließ der Täter zusammen mit zwei weiteren Personen den Grillplatz. Einer dieser Heranwachsenden konnte ermittelt werden, gab jedoch an, von dem Vorfall nichts mitbekommen zu haben und den am Streit Beteiligten nicht zu kennen.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die sich in der Nacht ebenfalls an dem Grillplatz aufhielten und Angaben zu den weiteren Besuchern machen können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 aufzunehmen. |cri

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