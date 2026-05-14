Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Frau begeht Diebstahl und wird bereits mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 13.05.2026 gegen 21:40 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau (Alter: 43 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor soll die polnische Staatsangehörige in einem Drogeriegeschäft im Hamburger Hauptbahnhof Schmuck im Wert von 168.89 EUR entwendet haben. Ein aufmerksamer Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtete den Diebstahl und meldete den Sachverhalt an die Bundespolizei. Eine umgehend eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte die Tatverdächtige vor Ort antreffen.

Eine Überprüfung der Personalien der Frau ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Die wegen der Straftat "Diebstahl" Gesuchte hatte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen oder eine Geldstrafe von 300 EUR zu zahlen.

Sie wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt und konnte die Geldstrafe nicht bezahlen. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

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