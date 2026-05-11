Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei anlässlich des 837. Hafengeburtstags

Hamburg (ots)

Anlässlich des 837. Hafengeburtstages Hamburg war die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei, sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz.

Einsatzschwerpunkte lagen insbesondere an den S-Bahnhöfen Reeperbahn und Landungsbrücken. Dort verzeichnete die Bundespolizei über das gesamte Veranstaltungswochenende hinweg ein hohes Personenaufkommen durch an- und abreisende Besucherinnen und Besucher der maritimen Großveranstaltung. Die Bundespolizei zeigte mit uniformierten Einsatzkräften Präsenz und stand Reisenden sowie Veranstaltungsgästen als Ansprechpartner zur Verfügung. Ziel der Maßnahmen war es, einen sicheren und möglichst störungsfreien Ablauf im bahnpolizeilichen Bereich zu gewährleisten.

Durch die DB-Sicherheit wurde am S-Bahnhaltepunkt Landungsbrücken ein Einbahnstraßenkonzept aufgebaut, durch das eine Stauung vermieden und die Zu- und Abströme von Reisenden gelenkt werden konnten. Der Bahnsteig musste kurzzeitig zu Stoßzeiten, wegen drohender Überfüllung, gesperrt werden.

Am 08.05.2026 gegen 21:55 Uhr stellten Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Streitigkeiten am S-Bahnhof Landungsbrücken zwischen Reisenden fest. In diesem Zusammenhang ergab die Kontrolle eines 31-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Januar 2026 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht. Er wurde dem Bundespolizeirevier in Altona zugeführt und nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2.760 Euro wieder entlassen.

Am 09.05.2026 gegen 22:45 Uhr musste der Zugang zum S-Bahnhof Landungsbrücken gesperrt werden, da es auf dem Bahnsteig zu einem medizinischen Notfall kam. Eine ca. 60-jährige männliche Person musste reanimiert werden. Die Erstversorgung wurde durch einen Rettungshelfer der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit übernommen und in der Folge an den eingetroffenen Notarzt übergeben. Zum Gesundheitszustand können keine Auskünfte gegeben werden.

Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging vollends auf. Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften der DB AG verlief auch in diesem Einsatz sehr gut.

RH

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