PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad vor Wohneinrichtung entwendet; Zeugenaufruf

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.08.2026, 12:00 Uhr - 02.08.2026, 11:30 Uhr

Am Samstagmittag, den 01.08.2026, stellte ein Bewohner der Harz-Weser-Wohneinrichtung in der Königsberger Straße sein blau graues Mountainbike der Marke -Specialized- im Wert von ca. 1.800,- Euro, direkt vor dem Gebäude ab und verschloss es ordnungsgemäß am Fahrradständer. Als der 57jährige Bewohner sein Fahrrad am Sonntagmittag, den 02.08.2026 wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieses durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden war. Das durchschnittene Fahrradschloss wurde vom Täter am Fahrradständer zurückgelassen. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tat/Täter sowie dem Verbleib des Fahrrades machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 13:16

    POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 02.08.2026, 10:13 Uhr Am Sonntagvormittag, den 02.08.2026, kontrollierte eine Polizeistreife den 56jährigen Fahrer eines Kleinwagens auf dem Gelände der HEM-Tankstelle. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der in Einbeck wohnende Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und somit seinen Pkw verbotswidrig führte. Gegen ihn wurde im Anschluss, seitens der Polizei, ein ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 13:03

    POL-NOM: Traktor verursacht Verkehrsunfall mit Verletzten

    Northeim (ots) - 37186 Moringen, Landesstraße 547zwischen Lutterbeck und Fredelsloh Samstag, 01.08.2026, 22.10 Uhr Moringen(Hep) - Am Samstag, 01.08.2026, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus der Gemeinde Südharz mit einem Traktor die L 547 aus Lutterbeck in Richtung Fredelsloh. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Fahrer mit dem Traktor auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden PKW ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 12:46

    POL-NOM: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Straße "Am Bergbad" Samstag, 01.08.2026, 17.19 Uhr Northeim (Hep) Am Samstag, 01.08.2026, gegen 17.19 Uhr wollte ein 61 jähriger Mann aus Northeim mit seinem PKW auf einem Parkplatz an der Straße "Am Bergbad" einparken. Beim Parkvorgang touchierte er einen geparkten PKW Mini. Beide PKW wurden hierbei leicht beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von ca 500,- Euro. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren