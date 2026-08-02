Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad vor Wohneinrichtung entwendet; Zeugenaufruf

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.08.2026, 12:00 Uhr - 02.08.2026, 11:30 Uhr

Am Samstagmittag, den 01.08.2026, stellte ein Bewohner der Harz-Weser-Wohneinrichtung in der Königsberger Straße sein blau graues Mountainbike der Marke -Specialized- im Wert von ca. 1.800,- Euro, direkt vor dem Gebäude ab und verschloss es ordnungsgemäß am Fahrradständer. Als der 57jährige Bewohner sein Fahrrad am Sonntagmittag, den 02.08.2026 wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieses durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden war. Das durchschnittene Fahrradschloss wurde vom Täter am Fahrradständer zurückgelassen. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tat/Täter sowie dem Verbleib des Fahrrades machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell