Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.08.2026, 10:13 Uhr

Am Sonntagvormittag, den 02.08.2026, kontrollierte eine Polizeistreife den 56jährigen Fahrer eines Kleinwagens auf dem Gelände der HEM-Tankstelle. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der in Einbeck wohnende Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und somit seinen Pkw verbotswidrig führte. Gegen ihn wurde im Anschluss, seitens der Polizei, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Sein Pkw blieb ordnungsgemäß verschlossen am Kontrollort zurück.

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