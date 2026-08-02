Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße

Sonntag, 02.08.2026, 11.20 Uhr

Von 2 aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei über Notruf auf einen verkehrswidrig fahrenden PKW aufmerksam gemacht. Der PKW soll mehrfach ohne Grund auf die Gegenfahrbahn gefahren sein und habe dadurch auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Es handelte sich um einen silber/grauen PKW Volvo. Unter andere soll der PKW auf der Göttinger Straße einen bzw. mehrere Motorradfahrer gefährdet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei als Zeugen zu melden. Der PKW konnte angehalten und kontrolliert, die Personalien des Fahrers festgestellt werden. Eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige wurde gegen des PKW Fahrer gefertigt.

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