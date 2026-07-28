Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Coffee with a Cop Polizei am Samstag, 01.08.2026, erneut auf dem Marktplatz in Einbeck im Gespräch mit den Bürgern

Einbeck (ots)

Einbeck; Marktplatz

01.08.2026; 10:30 Uhr - 13:30 Uhr

Die zurückliegenden Veranstaltungen haben gezeigt, dass in einer Zeit, in der das Sicherheitsgefühl vieler Menschen schwankt, der direkte Austausch zwischen Polizei und Bürgern wichtiger denn je erscheint. Unter dem Motto "Coffee with a Cop" setzt die Polizei dabei gezielt auf Bürgernähe, Dialogbereitschaft und eine offene Gesprächskultur. In lockerer Atmosphäre auf dem Marktplatz erhalten die Bürger die Möglichkeit, ihre Sorgen, Ängste und Anliegen direkt mit den Beamtinnen und Beamten zu besprechen. Das Format "Coffee with a Cop" wurde von Polizeihauptkommissar Mathias Krüger und Polizeikommissar Jeremy Lochocki für die Einbecker Bürger ins Leben gerufen, um die Polizei als offenen und ansprechbaren Partner in der Gesellschaft zu stärken. Anstatt nur im Einsatz oder bei offiziellen Veranstaltungen präsent zu sein, sucht die Polizei gezielt den informellen Kontakt zu den Bürgern. Ziel ist es dabei, Hemmschwellen abzubauen, Vertrauen zu stärken und frühzeitig auf Probleme in der Bevölkerung zu reagieren. Die Veranstaltung findet in regelmäßigen Abständen auf dem Marktplatz statt. In entspannter Atmosphäre stehen dabei die Polizeibeamten PHK Krüger und PK Lochocki für Fragen, Anregungen und Diskussionen bereit. Unterstützt werden sie dabei in aller Regel durch die Polizeioberkommissarin Britta Wünsche. Hier geht es nicht um die Aufnahme von Strafanzeigen sondern um alltägliche Themen wie: -Sicherheit im Stadtgebiet und Umland -Verkehrssituation und Prävention -Schutz vor Betrug und Einbruch -Sorgen junger Menschen und soziale Brennpunkte sowie viele weitere Schwerpunkte Alle Anliegen der Bevölkerung, aber auch von teilnehmenden Touristen, werden von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ernst genommen. Sie geben direkte Tipps und Lösungsvorschläge und leiten relevante Themen an die zuständigen Stellen weiter. Die Resonanz der Bevölkerung bei allen bislang durchgeführten Veranstaltungen zeigt, dass viele Menschen den Dialog mit der Polizei schätzen und geradezu suchen. In Zeiten, in der sich manche Menschen von staatlichen Institutionen entfremdet fühlen, ist es wichtig, sichtbar, ansprechbar und verständnisvoll zu sein. Durch den direkten Kontakt entsteht ein gegenseitiges Verständnis, das Missverständnissen und Vorurteilen entgegenwirkt. Bürger erleben die Polizei nicht nur als Autorität, sondern auch als gleichwertigen Gesprächspartner. Ein offenes Ohr, regelmäßige Präsenz und ehrlicher Austausch bleiben dabei die zentralen Elemente einer modernen, bürgernahen Polizeiarbeit.

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