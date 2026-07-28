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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser

Einbeck (ots)

   - 37586 Dassel, Erholungsheimstraße, Tatzeit: Sa., 25.07.2026, 
     18:48 Uhr bis 18:55 Uhr

Einbeck (pfa)

Am vergangenen Samstag kam in in den frühen Abendstunden zu zwei versuchten Einbrüchen in zwei benachbarte Wohnhäuser. Bislang unbekannte Täter versuchten in die Wohnhäuser in der Erholungsheimstraße in Dassel einzubrechen.

Einem Täter gelang es bei einem Wohnhaus ein Fenster zu öffnen und nach Innen aufzudrücken. Bei der Tatausführung wurde er vom Bewohner des Hauses überrascht, da dieser die verdächtigen Geräusche bemerkte und sich unmittelbar zum tatbetroffenen Fenster begab. Hier erblickte er den Täter. Dieser und zwei weitere männliche Personen flüchteten daraufhin sofort vom Tatort, als sie vom Hausbewohner bemerkt wurden.

Die drei Personen flüchteten über einen Fußweg in Richtung Hermannstraße in Dassel.

Ein Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden:

   - etwa 25-30 Jahre alt
   - ca. 185-190 cm groß und schlank
   - mittellanges, schwarzes Haar
   - dunkelblaue Latzhose
   - dunkles T-Shirt

Der Zeit wird davon ausgegangen, dass die Täter ebenfalls gestört wurden, als sie versuchten in das benachbarte Wohnhaus einzubrechen.

Bislang kam es durch die Taten zu einem Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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