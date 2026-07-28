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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Verursacher beschädigte Gartenzaun und flüchtete von Unfallort

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Alte Uslarer Straße, Montag, 27.07.2026, 14.00 - 15.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug die "Alte Uslarer Straße" in Richtung "Schiefe Barte" und touchierte hierbei den Gartenzaun eines 85-jährigen Mannes. Anschließend setze der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne den Schaden zu melden.

Der Schaden am Zaun beträgt ersten Schätzungen nach ca. 200 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall und/oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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