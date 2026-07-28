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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bad Gandersheim (ots)

Im Stadtgebiet Bad Gandersheim kam es erneut zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Im Zeitraum zwischen dem 20.07.2026 und dem 24.07.2026 brachten bislang unbekannte Täter in der Sportanlage am Kurpark an zwei Sitzbänken, einem Schild und einem Mülleimer Schriftzüge mit Graffiti an.

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 25.07.2026, 19:00 Uhr, und dem 26.07.2026, 14:30 Uhr, wurde in der Hildesheimer Straße erneut ein Banner der Bad Gandersheimer Domfestspiele mittels Graffiti beschädigt. Hier brachten die bislang unbekannten Täter einen Schriftzug mit oranger, roter und silberner Farbe an.

Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.(geh)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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