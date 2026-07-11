POL-NOM: Pkw nicht ordnungsgemäß gesichert
Uslar (ots)
Uslar, Wiesenstraße 13, Freitag, 12.35 Uhr
USLAR (st) - Verkehrsunfall
Ein 56 - Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Wesertal stellt seinen Pkw auf einem örtlichen Parkplatz ab. Beim Aussteigen rollt das Fahrzeug gegen den davor befindlichen Pkw eines 56 - jährigen Geschädigten aus Fuldabrück. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro.
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