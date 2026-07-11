POL-NOM: Pkw nicht ordnungsgemäß gesichert

Northeim (ots) - 37154 Northeim, OT Hohnstedt, Hannoversche Straße, Freitag, 10.07.2026, 02.40 Uhr NORTHEIM (mil) - In der Nacht zum Freitag, den 10.07.2026 kam es in der Ortschaft Hohnstedt zu einem Diebstahl eines Pkw. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bisher nicht näher bekannte Art und Weise Zugang zu einem Pkw Renault Master und entfernte sich anschließend unentdeckt mit diesem vom Tatort. Der ...

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