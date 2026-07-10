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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw entwendet - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Hohnstedt, Hannoversche Straße, Freitag, 10.07.2026, 02.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In der Nacht zum Freitag, den 10.07.2026 kam es in der Ortschaft Hohnstedt zu einem Diebstahl eines Pkw.

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bisher nicht näher bekannte Art und Weise Zugang zu einem Pkw Renault Master und entfernte sich anschließend unentdeckt mit diesem vom Tatort. Der Pkw war auf dem freizugänglichen Verkaufsgelände eines ortsansässigen Kraftfahrzeughandel geparkt.

Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitpunkt herum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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