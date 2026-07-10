POL-NOM: E-Bike am Bahnhof in Bad Gandersheim gestohlen

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, K415, Mittwoch, 08.07.2026, 10.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 68-jährige Frau befuhr am Mittwochvormittag die K415 aus Richtung Bishausen in Fahrtrichtung Sudershausen. Kurz vor dem Ortsteil Sudershausen kam sie alleinbeteiligt aus Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die ...

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