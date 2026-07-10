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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike am Bahnhof in Bad Gandersheim gestohlen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Bahnhof, 02.07.2026-03.07.2026: In der Zeit vom 02.07.2026, 10:30 Uhr, bis 03.07.2026, 17:00 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Bad Gandersheim abgestelltes und verschlossenes hellblaues E-Bike der Marke LIQ Bike entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden. (at)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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