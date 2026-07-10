Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkraftrad brennt aus unbekannter Ursache - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, Wolbrechtshäuser Weg, Donnerstag, 09.07.2026, 20.37 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Abend des 09. Juli 2026 gingen über Notruf mehrere Meldungen zu einer Rauchentwicklung in der Feldmark zwischen den Ortschaften Parensen und Wollbrechtshausen ein.

Bei Eintreffen der entsendeten Polizeikräfte waren bereits Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Parensen und Wolöbrechtshausen vor Ort und hatten den Brand gelöscht. Als Brandobjekt konnte ein Kleinkraftrad identifiziert werden. Dieses wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Personen konnten im Nahbereich des Brandortes nicht festgestellt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Personen, dem Brandobjekt oder anderweitig zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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