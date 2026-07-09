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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mitten am Tag eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Unterdorf, Mittwoch, 08.07.2026, 09.20- 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Mittwochvormittag kam es in einem Wohnhaus in der Straße "Unterdorf" in Northeim zu einem Einbruchsdiebstahl.

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über einen Nebeneingang Zutritt zum Wohnhaus. Innerhalb des Hauses wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und diverser Schmuck entwendet. Anschließend flüchtete die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschade beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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