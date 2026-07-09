Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 68-jährige Fahrzeugführerin bei Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, K415, Mittwoch, 08.07.2026, 10.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 68-jährige Frau befuhr am Mittwochvormittag die K415 aus Richtung Bishausen in Fahrtrichtung Sudershausen. Kurz vor dem Ortsteil Sudershausen kam sie alleinbeteiligt aus Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die 68-jährige Fahrerin wurde durch die Kollision schwer verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Pkw sowie der Baum wurden stark beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 18000 Euro. Der Pkw wurde nach Beendigung der Unfallaufnahme abgeschleppt.

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