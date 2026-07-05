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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Folgemeldung 5: Stand: 21:15 Uhr - Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt

Stuttgart (ots)

Seit Freitagabend 22:40 Uhr ist die Feuerwehr Stuttgart auf dem Stuttgarter Großmarkt im Einsatz. Am Abend hat eine weitere Lagebesprechung vor Ort stattgefunden bei der auch eine Drohne der Feuerwehr zur Lagebewertung zum Einsatz kam. Die weiteren Abrissarbeiten durch ein Privatunternehmen werden über die Nacht ruhen und am Montagmorgen wieder aufgenommen.

Die Feuerwehr Stuttgart wird bis mindestens Montagvormittag weiter im Einsatz sein. Über die Nacht ist ein Löschfahrzeug mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr als Brandwache vor Ort um bei einem erneuten Aufflammen den Brand schnell eindämmen zu können. Ab den Morgenstunden wird dann wieder glimmender oder brennender Brandschutt durch die Einsatzkräfte abgelöscht. Die Einsatzkräfte werden regelmäßig zwischen den Stuttgarter Feuerwachen durchgewechselt um die Belastung für die Einsatzkräfte möglichst gering zu halten.

Ein weiteres Lageupdate erfolgt im Laufe des Montagvormittags.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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