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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kindergarten - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Vogts Teich, Sonntag, 14.06.2026, 12.20 Uhr - 12.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Sonntagmittag meldete ein 47-jähriger Mann vier Jugendliche auf dem Dach eines Rewe-Marktes in der Graf-Otto-Straße in Northeim. Kurz darauf hatte er ein Glas zerspringen hören. Die eingesetzten Kräfte konnten im weiteren Verlauf eine beschädigte Fensterscheibe des in unmittelbarer Nähe befindlichen Kindergartens feststellen.

Ob die Jugendlichen die Beschädigung herbeigeführt haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht bekannt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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