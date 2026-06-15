Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Johann-Wolf-Straße, Freitag, 12.06.2026, 16.00 Uhr - Sonntag, 14.06.2026, 14.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch Aufhebeln einer Seitentür Zutritt zu einem Kindergarten in der Johann-Wolf-Straße in Nörten-Hardenberg. Innerhalb des Kindergartens wurden mehrere Räume nach möglichen Diebesgut durchsucht. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person in unbekannte Richtung vom Tatort.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Das Diebesgut kann bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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