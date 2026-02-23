POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots)

Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße, Samstag, 08.11.2025, 16.10 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Samstag, dem 08.11.2025 sprach ein unbekannter Täter einen 72-jährigen Mann in einer Bankfiliale während eines Geldabhebevorgangs an und lenkte ihn so ab, dass der Täter die Bankkarte und die PIN erlangen konnte. Die PIN erlangte er durch das Ausspähen während der Abhebung.

Im Nachgang bemerkte der Geschädigte, dass am folgenden Sonntag von seinem Konto zwei Barabhebungen in einer Gesamthöhe von über 600 Euro erfolgten.

Auf der Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass ein weiterer Mann die Tat beobachtete bzw. "überwachte". An dem Gespräch war diese Person nicht beteiligt.

Durch die bisher geführten Ermittlungen konnten die Täter nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete nun eine Veröffentlichung der Abbildungen des unbekannten Täters an.

Leider liegen uns due Bilder in keiner besseren Qualität bzw. Auflösung vor.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der bisher unbekannten Person machen können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561/ 3131-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell