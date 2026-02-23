PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Northeim (ots)

Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße, Samstag, 08.11.2025, 16.10 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Samstag, dem 08.11.2025 sprach ein unbekannter Täter einen 72-jährigen Mann in einer Bankfiliale während eines Geldabhebevorgangs an und lenkte ihn so ab, dass der Täter die Bankkarte und die PIN erlangen konnte. Die PIN erlangte er durch das Ausspähen während der Abhebung.

Im Nachgang bemerkte der Geschädigte, dass am folgenden Sonntag von seinem Konto zwei Barabhebungen in einer Gesamthöhe von über 600 Euro erfolgten.

Auf der Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass ein weiterer Mann die Tat beobachtete bzw. "überwachte". An dem Gespräch war diese Person nicht beteiligt.

Durch die bisher geführten Ermittlungen konnten die Täter nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete nun eine Veröffentlichung der Abbildungen des unbekannten Täters an.

Leider liegen uns due Bilder in keiner besseren Qualität bzw. Auflösung vor.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der bisher unbekannten Person machen können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561/ 3131-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 12:34

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Köppenweg Donnerstag, 19.02.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 09:00 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Verursacher streifte mit derzeit unbekanntem Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw Fiat des 75-jährigen Geschädigten. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 4.500,- EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Verursachung geben können, werden ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:11

    POL-NOM: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck / Salzderhelden, Alte Marktstraße Freitag, 20.02.2026, 12:10 Uhr EINBECK (schu) Ein 23-jähriger Einbecker fiel mit seinem Pkw Audi durch seine riskante Fahrweise aufgrund Überholens im Überholverbot bei deutlichem Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L572 zwischen Drüber und Sülbeck auf. Eine Funkstreifenbesatzung konnte den Pkw in Bereich L572 / Einbecker ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:16

    POL-NOM: Unfallflucht mit ca. 3.000,- Euro Sachschaden

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Hannoversche Straße, Samstag, 14.2.2026, 00.00 bis Samstag, 21.2.2026, 16.25 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Ein bislang unbekannter Täter befuhr die Hannoversche Straße im Nörten-Hardenberger Ortsteil Angerstein. In etwa in der Ortsmitte beschädigte er vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf an der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren