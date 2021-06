Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Einbeck, Kreuzung L 487 / Barumstraße, Dienstag, 15.06.2021, 23.10 Uhr,

EINBECK (hor) - Am Dienstagabend, gegen 23.10 Uhr, wurde in Einbeck in der Barumstraße ein Fahrzeug kontrolliert. Da das Fahrzeug eine unsichere Fahrweise aufwies, entschlossen sich die Polizeibeamten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Fahrers des Pkw stellten die eingesetzten Polizeikräfte massiven Alkoholeinfluss fest. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille. Daraufhin wurde er mit zur hiesigen Dienststelle genommen und anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm bis auf weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell